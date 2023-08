Une franchise soutient Donald Trump ? La NBA s'indigne

Florian Barré

Un don de 50 000 dollars fait par le Orlando Magic à un groupe de soutien au candidat républicain à la présidence des États-Unis Ron DeSantis fait polémique. Ce jeudi, le syndicat des joueurs de NBA a vivement critiqué ce don notamment parce qu’il intervient quelques jours après les déclarations extrémistes de DeSantis au sujet du rôle supposé bénéfique de l’esclavage pour les travailleurs exploités et privés de leurs droits.

L'Association des joueurs de la NBA a publié jeudi une déclaration disant que le récent don de l'Orlando Magic à un comité d’action politique de Ron DeSantis était « alarmant » compte tenu de l'histoire récente du gouverneur de Floride en matière de commentaires et de politiques controversées. « Si des contributions sont apportées au nom de toute une équipe, en utilisant l'argent gagné grâce au travail de ses employés, il incombe aux gouverneurs de l'équipe de tenir compte des diverses valeurs et perspectives du personnel et des joueurs, indique le communiqué. Le don de Magic ne représente pas le soutien du joueur au destinataire. »

Le propriétaire du Magic est proche du camp Trump

L'équipe, qui appartient au descendant de droite Dan DeVos - le beau-frère de la secrétaire à l'éducation de l'administration Trump, Betsy DeVos - a tenté de minimiser le don dans un communiqué mercredi. « Pour clarifier, ce cadeau a été offert avant que le gouverneur DeSantis n'entre dans la course présidentielle. », a déclaré un porte-parole du Magic à CBS Sports . « Il a été donné en tant qu'entreprise de Floride en soutien à un gouverneur de Floride pour la prospérité continue du centre de la Floride. »

« Un effectif majoritairement noir »