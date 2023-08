NBA : « Lui il ne rigole avec personne », un vétéran se lâche sur LeBron James et Kobe Bryant

Florian Barré

Depuis sa venue chez les Lakers, LeBron James est souvent comparé à Kobe Bryant. Que ça soit sur le parquet ou en corrélation avec leur comportement en dehors, les deux légendes de la NBA ont des habitudes et attitudes diamétralement opposées. Dwight Howard, a côtoyé chacune d’entre elles durant son temps en NBA et s’est exprimé sur le sujet dans le podcast Expert Opinion de Math Hoffa.

Dwight Howard et LeBron James étaient coéquipiers aux Los Angeles Lakers lors de la saison 2019-20 lorsqu'ils ont remporté le titre NBA et à nouveau lors de la campagne 2021-22, au cours de laquelle ils ont été bien en deçà des séries éliminatoires cette fois-ci. Howard a également eu le privilège de jouer avec Kobe Bryant pendant la saison 2012-13, qui s’est terminée par une éviction au premier tour des playoffs. Pas de grands souvenirs de cette époque donc pour le pivot qui a livré son analyse sur ses deux anciens partenaires.

« On se prenait la tête en raison de la différence d'âge »

Lors de son passage dans l'émission de Math Hoffa, Dwight Howard a expliqué la différence majeure qu'il a pu constater entre le Black Mamba et le King : « J'étais à des stades de ma vie et de ma carrière qui étaient différents lorsque j'ai joué avec eux. Avec Kobe j'étais jeune, j'étais dans mon prime, j'avais une très haute estime de moi en raison de ce que j'avais accompli. Puis je n'avais jamais eu de coéquipier superstar, donc je pense qu'on se prenait la tête en raison de la différence d'âge et parce qu'on n'avait jamais expérimenté ce que c'était que de jouer avec une autre star comme ça. En vieillissant, j'ai commencé à comprendre ce qu'il ressentait. Quand tu es jeune, tu ne le vois pas. Tu penses que tu pourras jouer pour toujours. » a lâché Howard.

« Il était juste un peu différent »