NBA : Comme LeBron James, une superstar de la ligue veut devenir propriétaire d'une franchise

Kevin Durant est l’une des plus grandes stars que la NBA ait connues. L’ailier des Phoenix Suns s’est tranquillement hissé au septième rang de la liste des meilleurs marqueurs de l’histoire de la Grande Ligue en playoffs et rattrapera bientôt Shaquille O’Neal, Tim Duncan, Kobe Bryant et même Michael Jordan. Mais à bientôt 36 ans, KD se projette déjà sur son après carrière et compte bien suivre le même chemin qu’un certain LeBron James.

À l’aube de ses 36 ans, Kevin Durant sait pertinemment que ses jours sont comptés en NBA. Nul ne sait s’il restera dans la ligue encore trois, quatre voire cinq ans mais pour l’heure, le Slim Reaper répond toujours présent sur les parquets. Pas de déclin à signaler, les Suns en font même un élément incontournable de leur roster pour prétendre au titre au printemps prochain. Mais il vaut mieux prévenir que guérir. KD a déjà un objectif clair pour continuer de concurrencer LeBron James après la conclusion de leurs carrières respectives.

Durant et James adversaires pour la vie ?

Comme indiqué à plusieurs reprises par le passé, Kevin Durant s’imagine bien posséder des parts d’une franchise NBA et il n’a pas non plus abandonné l’idée de faire renaître une ville qui lui tient à coeur. Le joueur des Suns a révélé, dans une interview avec CNBC qu’il aimerait devenir le propriétaire d’une éventuelle nouvelle franchise à l’instar des récentes déclarations de LeBron. Seattle pour le Slim Reaper , Las Vegas pour le King James .

Durant veut « faire partie de quelque chose de spécial »