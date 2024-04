PSG : Plombé par une maladie, il se lâche sur son calvaire

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Décisif ces dernières semaines sous le maillot du PSG, Gonçalo Ramos revient de loin. En décembre dernier, le buteur portugais avait atterri à l'hôpital, touché par un violent virus. Une période qui a freiné sa progression au sein du club parisien. Présent en conférence de presse ce mardi, l'ancien attaquant du Benfica s'est livré sur son adaptation.

Grosse frayeur pour Gonçalo Ramos. En décembre dernier, le buteur avait été hospitalisé. « J'ai eu un mois de décembre difficile. J'ai passé 20 jours à saigner et à vomir, incapable de manger et avec une très forte fièvre. J'ai fini par aller à l'hôpital quatre ou cinq fois et j'ai été mis sous perfusion. J'ai perdu huit kilos » avait confié l'attaquant du PSG à Record.

« Ce n'était pas facile »

Une période difficile à gérer pour Ramos, arrivé au PSG lors du dernier mercato estival. « Les premiers mois ont été une période difficile d'adaptation, ce n'était pas facile. La période où j'ai été hors de l'équipe, ça ne m'a pas aidé » a confié le joueur en conférence de presse ce mardi.

Ramos a tourné la page