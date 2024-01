Un joueur du PSG plombé par une maladie ?

Axel Cornic

A la recherche d’un numéro 9 cet été, Luis Campos a décidé de miser gros sur Gonçalo Ramos, dont l’arrivée au Paris Saint-Germain aura coûté en tout 80M€. Or, le jeune talent portugais n’a pas convaincu pour le moment et n’a plus mis un pied sur le terrain en Ligue 1, depuis décembre dernier.

Sans véritable attaquant de pointe depuis quelques saisons, le PSG en a pas recruté un, mais deux lors du dernier mercato. Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos ont débarqué à Paris, mais quelques mois après aucun des deux ne s’est imposé, avec Luis Enrique qui a d’ailleurs décidé de replacer Kylian Mbappé.

Deux recrues en attaques, aucune n’a convaincu pour le moment

Tout récemment, La Gazzetta dello Sport laissait entendre que le coach du PSG ne serait absolument pas satisfait du recrutement des deux attaquants. Pour le moment, Randal Kolo Muani ne semble être qu’une simple doublure, avec d’ailleurs un replacement sur l’aile depuis quelques matchs. Pour Gonçalo Ramos la situation semble même plus compliquée, puisque pour Luis Enrique il n’aura pas une technique individuelle suffisante pour s’imposer au poste de numéro 9, dans le dispositif qu’il souhaite installer à Paris.

Ramos touché par un virus ?