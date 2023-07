NBA : Wembanyama impressionne, il se lâche totalement

Alexis Brunet

Depuis Tony Parker, jamais la NBA ne s'était autant enthousiasmée pour un Français. On parle bien sûr de Victor Wembanyama. Le joueur de 19 ans a rejoint San Antonio, lors de la draft, où il avait créé la sensation, en étant choisi en premier. Depuis, il a fait ses premiers pas avec sa nouvelle équipe, et il semble déjà avoir conquis tout le monde, a commencé par son coéquipier Keldon Johnson.

Les fans français de Victor Wembanyama devront mettre leur réveil tôt ou bien se coucher très tard, s'ils veulent voir évoluer leur star la saison prochaine. En effet, le joueur de 19 ans a quitté les Metropolitans 92, et il a réalisé son rêve de gosse, en débarquant en NBA. C'est à San Antonio que le Français a atterri, l'ancienne franchise de Tony Parker, comme un symbole.

Wembanyama a déjà fait ses débuts avec San Antonio

Pour le moment, la NBA n'a pas encore reprise, mais on a déjà pu apercevoir Victor Wembanyama évoluer avec sa nouvelle équipe. Wemby a globalement réussi ses débuts en Summer League avec les Spurs, de quoi annoncer de belles promesses pour l'avenir, et donc à l'échelon supérieur, en NBA. Le Français semble avoir charmé ses coéquipiers, comme Keldon Johnson, qui s'est exprimé pour le San Antonio Express News . « Wemby c’est un gamin formidable, Sidy Cissoko est aussi un gamin formidable. Ils jouent au basket de la bonne façon et nous sommes ravis de les avoir. Ce seront deux jeunes exceptionnels pour nous aujourd’hui et dans le futur. »

Johnson a hâte de jouer avec Victor Wembanyama