NBA : Une star de l’équipe de France se lâche sur Wembanyama

Hugo Chirossel

Drafté en numéro un par les Spurs il y a un peu plus d’un mois, Victor Wembanyama se prépare à vivre sa première saison en NBA. En ce sens, le phénomène français a décidé de faire l’impasse sur la Coupe du monde 2023. Cependant, il sera bien là l’année prochaine pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Nicolas Batum n’a pas caché son impatience de le voir rejoindre les Bleus.

Cela fait maintenant un peu plus d’un mois que Victor Wembanyama est devenu le premier français de l’histoire à devenir numéro un de la Draft. Le 22 juin dernier, l’ancien joueur des Mets 92 a été le premier nom appelé par Adam Silver. Dans les traces de Tony Parker, Wemby a été sélectionné par les Spurs, où il évoluera sous les ordres d’un entraîneur reconnu, Gregg Popovich.

Pas de Coupe du monde pour Wembanyama

Mais afin de se préparer au mieux à vivre sa première saison en NBA, Victor Wembanyama a dû faire un premier choix fort. Alors qu’il avait annoncé à plusieurs reprises qu’il voulait y participer, Wemby a finalement décidé de faire l’impasse sur la Coupe du monde 2023 avec l’équipe de France, qui aura lieu du 25 août et 10 septembre prochain. Ce n’est que partie remise, puisque Victor Wembanyama devrait, sauf retournement de situation ou blessure, être présent l’été prochain pour les Jeux olympiques de Paris 2024.

« On est vraiment impatient de l’avoir »