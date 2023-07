Marijuana, cannabis... Une superstar lève le voile sur la drogue en NBA

Florian Barré

Parmi les points marquants du nouveau CBA, dévoilé par Adam Silver il y a peu, le retrait de la marijuana des substances interdites en NBA arrive en bonne position. Et c’est Kevin Durant qui est l’instigateur de cette mesure. Le joueur des Phoenix Suns a reconnu avoir été à l'origine de cette requête, cette semaine, lors de son passage à la Conférence Game Plan.

L’ailier des Phoenix Suns, Kevin Durant, a déclaré mardi lors de la conférence inaugurale sur les affaires sportives Game Plan et Boardroom à Los Angeles que le commissaire de la NBA Adam Silver avait senti de la marijuana sur lui lorsque les deux hommes se sont rencontrés pour discuter de son retrait de la liste des substances interdites de la ligue. C’est la raison grâce à laquelle le 13 fois All-Star a pu convaincre Silver de ne pas interdire la marijuana, lui qui a investi dans de nombreuses entreprises liées au cannabis.

« La marijuana, c’est comme le vin »

« J'ai appelé Adam Silver et j'ai plaidé pour que ce soit retiré des substances interdites » , a concédé KD sur le plateau d’Andrew Ross Sorkin. « On a bien vu que c'était devenu monnaie courante dans la ligue et que le stigmate qui était associé au cannabis à travers le monde n'était plus aussi important. Il n'affecte pas les gens de manières négative. Adam Silver a acquiescé.[...] Il a compris où allait la discussion, quand je suis entré je sentais... Donc je n'avais pas vraiment besoin de dire grand-chose. Aujourd'hui en NBA, la marijuana, c'est comme le vin à ce point. » a-t-il conclu l’interrogatoire.

