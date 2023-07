Contrat historique en NBA, LeBron James va halluciner

Hugo Chirossel

Attendue depuis plusieurs semaines, la prolongation de Jaylen Brown a fini par arriver. Le joueur des Boston Celtics a prolongé son contrat de cinq saisons supplémentaires, pour un salaire historique. En effet, il percevra environ 275M€ au total, soit le plus gros contrat de l’histoire de la NBA, battant ainsi le précédent record, celui de Nikola Jokic.

Après avoir atteint les Finales NBA en 2022 et les finales de la conférence Est la saison passée, les Boston Celtics veulent poursuivre avec leur duo composé de Jayson Tatum et Jaylen Brown. En ce sens, ce dernier vient de signer un contrat historique en NBA. En effet, comme indiqué par Shams Charania de The Athletic , le joueur âgé de 26 ans, drafté en troisième position par Boston en 2016, a prolongé pour cinq saisons supplémentaires, avec un salaire estimé à environ 275M€.

Le plus gros contrat de l’histoire de la NBA

Avec cette prolongation, Jaylen Brown a ainsi obtenu le plus gros contrat de l’histoire de la NBA. Il détrône le champion en titre Nikola Jokic, qui avait prolongé pour près de 240M€ sur cinq ans avec les Denver Nuggets l’année passée. Quelques millions de plus que Bradley Beal, transféré depuis aux Phoenix Suns, qui avait lui aussi étendu son bail l’année dernière, pour environ 225M€ sur cinq ans avec les Washington Wizards.

