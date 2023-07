NBA : Ces anciens coéquipiers de LeBron James aux Lakers sont toujours agents libres

Florian Barré

Les Lakers de Los Angeles ont connu l'une des meilleures intersaisons de la NBA, alimentée par des signatures avisées pendant la Free Agency. Non seulement l'équipe a pu améliorer le noyau de la saison dernière autour de LeBron James, mais elle a pu le faire à un coût restreint, ce en se séparant de quelques indésirables. Aujourd’hui, trois anciens Lakers sont étonnamment toujours agents libres, dont un présent l’année passée en Californie.

Wenyen Gabriel, Malik Beasley, Mo Bamba, Lonnie Walker et Denis Schröder, entre autres ont quitté les Lakers cet été. S’ils ont tous rejoint une autre franchise NBA, Gabriel lui, est toujours libre de signer où il le souhaite, si tenté que quelqu’un le veuille. Au cours des deux dernières années, Wenyen Gabriel a été un solide joueur de banc pour les Lakers (68 matchs pour 15 minutes en moyenne la saison passée). Et bien que ses compétences ne correspondent pas totalement à la NBA d'aujourd'hui, il est surprenant qu'une équipe ne l'ait pas encore signé. Gabriel apporte une énergie, une folie positive, hors du banc qui peut être contagieuse et peut vraiment aider une équipe à traverser les périodes creuses d’une saison dans la Grande Ligue. Avant de signer aux Lakers, l’intérieur avait déjà eu du mal à trouver une franchise et il rencontre le même problème désormais…

Le cas Danny Green

Joueur des Lakers lors de la saison 2019-2020, Danny Green continue de faire le tour des États-Unis. Depuis son départ des Spurs en 2018, l’arrière a joué dans cinq franchises différentes, dont les Grizzlies et les Cavaliers l’an passé. Membre incontournable de l’équipe qui a remporté le titre NBA en 2020, Green a laissé une belle marque à Los Angeles. Cependant, le joueur de 36 ans ralenti par les blessures, a sans aucun doute dépassé son apogée. De ce fait, personne ne veut prendre le risque de signer un joueur instable physiquement, même à faible coût.

Le cas Svi Mykhailiuk

S'il y a bien une chose que l’on peut faire en tant que joueur NBA pour garder un emploi dans la ligue, c'est tirer à trois points avec un fort pourcentage de réussite. Le tir à trois points est devenu une partie si importante du jeu que quiconque est capable de le faire a une place dans un roster. Étonnamment, ce n’est pas le cas de Svi Mykhailiuk. L’ancien choix de deuxième tour des Lakers (47e en 2018) est un ailier possédant la caractéristique de savoir tirer à trois points (36% de réussite en carrière). En rejoignant les Hornets en fin de saison dernière, l’Ukrainien a eu la possibilité de retrouver pas mal de rythme et les Lakers pourraient peut-être en profiter pour compléter leur roster, en signant le joueur avec un contrat non garanti afin de ne pas s’engager pleinement.