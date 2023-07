NBA : Michael Jordan réalise une affaire en or, sa fortune va exploser

Florian Barré

Ses exploits sur le terrain ont façonné sa légende, mais c'est en dehors du parquet que Michael Jordan a construit une fortune impressionnante. Propriétaire des Charlotte Hornets depuis 13 ans, le sextuple champion NBA s’apprête à céder la majorité de ses parts à un groupe emmené par Rick Schnall et Gable Plotkin. La vente est estimée à près de 3 milliards d'euros.

Le conseil des gouverneurs de la NBA a voté pour approuver la vente par Michael Jordan des Charlotte Hornets à un groupe de propriété dirigé par Gabe Plotkin et Rick Schnall. MJ a accepté de vendre l'équipe le 16 juin. Cependant, lorsqu'un propriétaire de la NBA décide de vendre, il doit d'abord être approuvé par le conseil des gouverneurs de la ligue. Si un seul des 29 autres propriétaires - James Dolan, le boss des New York Knicks - a voté contre cette opération, Michael Jordan officialisera malgré tout la fin de son règne en tant qu’actionnaire majoritaire avant la fin de l’été, selon Adrian Wojnarowski. Jordan devrait cependant rester un actionnaire minoritaire des Hornets et ainsi être nettement moins visible et impliqué dans tout ce qui a trait à la franchise de Caroline du Nord.

Un échec cuisant

Depuis 2010 et sa prise de contrôle comme actionnaire majoritaire des Charlotte Hornets, l'ancienne superstar des Bulls n'a connu que deux campagnes de playoffs (2014 et 2016), avec deux éliminations au 1er tour. 423 victoires pour 600 défaites, le bilan est tout sauf glorieux. Pour preuve, sur la période MJ, Charlotte est la cinquième pire franchise de la NBA. Le dernier move d'influence qu'il semble avoir effectué aura été la Draft de Brandon Miller, l'ailier d'Alabama, en 2e position de la Draft 2023.

Le coup de maître de Jordan

Mais si Jordan n’a pas réussi à faire briller sa franchise, il parviendra au moins à faire briller son compte en banque. L’acquisition des Hornets, qui s'est faite pour une somme de 275 millions de dollars, semblait à l'époque être un pari risqué. Cependant, sous la direction de MJ, la franchise a renoué avec la ville de Charlotte, malgré des résultats sportifs mitigés. Et aujourd'hui, ce pari audacieux porte ses fruits puisque l’ancien des Bulls va réussir à céder la franchise pour 3 milliards de dollars. Il s'agit donc d'un retour sur investissement d'une ampleur rarement vue, même dans l'univers du sport professionnel.