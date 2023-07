NBA : Un Hall of Famer se lâche, « il est meilleur que Wembanyama »

Florian Barré

Aussi grand que Victor Wembanyama et souvent comparé au Français, Bol Bol reste pour l’heure une énigme en NBA : capable de grosses prestations, mais trop irrégulier là où il passe. Tandis qu’il a trouvé une nouvelle franchise auprès de son joueur préféré, l’américano-soudanais a reçu le soutien d’un ancien de la Grande Ligue. Mieux encore, son prédécesseur l’imagine au-dessus de Wemby.

Sur le marché depuis quelques semaines, à la surprise générale, Bol Bol a déjà retrouvé une nouvelle équipe. L’ancien du Magic va renforcer l’armada des Suns aux côtés de Kevin Durant, son joueur préféré. Souvent comparé à Victor Wembanyama, l’intérieur de Phoenix ne bénéficie pour autant pas des mêmes attentes autour de lui. Sauf pour une personne : Tim Hardaway. La légende des Warriors et du Heat dans les années 90 a, à l’instar de Jamal Murray, mis en corrélation l’avenir du prodige français avec celui de Bol Bol.

Tim Hardaway préfère Bol à Wembanyama

Si le meneur de Denver a seulement dit que leurs styles de jeu étaient comparables, Hardaway lui, est allé un peu plus loin, déclarant ceci : « Je pense que Bol Bol est meilleur que Victor Wemba...mama, peu importe son nom. Bol a un meilleur talent sur le plan physique et est plus prêt à jouer dès maintenant en NBA que ne l'est Victor. Frank Vogel le voulait à Phoenix et il va y rester. Il le voulait comme point d'ancrage pour contrer des tirs, attraper des passes lobées et marquer des paniers faciles. » Ces mots forts prononcés dans l’émission The Carton Show par celui qui est entré au Hall of Fame en 2022, peuvent par ailleurs paraître malveillants voire fielleux. On notera également la manière dont Hardaway a écorché le nom du prodige tricolore...

La dernière saison des deux hommes

Avant de devenir le premier choix cette année par San Antonio, Wembanyama a connu une saison formidable avec les Metropolitans 92. Le joueur de 19 ans a été nommé MVP et joueur défensif de l'année de la LNB Pro A après une moyenne de 20,9 points, 10,3 rebonds, 3 contres et 2,4 passes en 44 matchs. De l'autre côté, Bol vient de connaître sa meilleure année en tant que joueur NBA. Le 44e choix de la draft 2019 a obtenu en moyenne 9,1 points, 5,8 rebonds, 1,2 contres et une passe en 70 matchs avec Orlando. Il a finalement été remercié par le Magic et a signé à Phoenix. Certes, Bol a déjà joué en NBA pendant quatre ans et a une longueur d'avance sur Wembanyama en termes d'expérience. Mais comparer les deux joueurs sur la base de l'expérience alors que Wembanyama vient seulement d’atterrir aux États-Unis est assez insensé.