NBA : Il fait une improbable annonce sur Wembanyama

Avant même qu’il ne soit drafté par les Spurs, les observateurs de la NBA cherchaient déjà des joueurs à comparer à Victor Wembanyama. La comparaison qui est revenue le plus souvent est celle avec Bol Bol, qui s’est engagé avec les Phoenix Suns cet été. D’après Tim Hardaway Sr, l’intérieur originaire du Soudan est même meilleur que le Français.

Difficile de trouver un joueur avec les mêmes caractéristiques que Victor Wembanyama. On n’a jamais vu un joueur de 2m21 aussi agile et à l'aise balle en main que la nouvelle star des Spurs. La comparaison qui est revenue le plus souvent concerne Bol Bol, arrivé il y a quatre ans en NBA et passé par les Denver Nuggets et le Orlando Magic, avant de signer aux Phoenix Suns cet été.

« Je pense que ce sera un peu pareil »

« J'ai vu des highlights de Victor Wembanyama. On avait quelqu'un de similaire dans notre équipe : Bol Bol. Je pense que ce sera un peu pareil, un joueur capable de jouer sur les postes 3 et 4, qui va étirer le jeu tout en étant capable de manier le ballon et de le remonter. J'ai vu Bol Bol faire ça depuis le lycée, donc je pense savoir à quoi m'attendre », avait confié Jamal Murray dans un entretien accordé à beIN SPORTS , lui qui a côtoyé Bol Bol aux Nuggets.

« Bol Bol est meilleur »