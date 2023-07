La NBA se déplace à Paris… Date, billetterie, ce qu’il faut savoir !

Florian Barré

Comme l’évoquait déjà L’Equipe le mois dernier, la NBA a bien choisi les Cavaliers et les Nets pour la prochaine affiche du NBA Paris Game, qui aura lieu le 11 janvier 2024 ! Après Bucks-Hornets en 2020 puis Bulls-Pistons en 2022, la France aura donc droit à une troisième affiche de la côte Est, et cette fois, ce sera entre deux formations ambitieuses, présentes en playoffs en 2023.

L’affiche du NBA Paris Game 2024 est désormais officielle. Les Brooklyn Nets et les Cleveland Cavaliers se sont donné rendez-vous à l’Accor Arena de Bercy, le 11 janvier prochain, pour la troisième rencontre de saison régulière organisée dans la capitale française. Une grosse affiche entre deux franchises sorties au premier tour des derniers playoffs. Les Nets portés par Mikal Bridges étaient déjà passés en France pour un match de présaison en 2008 tandis que ce sera une première pour les Cavs de Donovan Mitchell.

Une rencontre qui enchante tout le monde

L’annonce faite par la NBA a par ailleurs ravi chacun des acteurs. « Nous sommes extrêmement heureux d’avoir l’opportunité de participer au NBA Paris Game 2024 et d’amener le basket-ball des Nets sur une scène internationale », s’est réjoui Sean Marks, General Manager de Brooklyn. « Nous sommes extrêmement honorés, en tant qu’organisation, de présenter les Cleveland Cavaliers à Paris », a également souligné Koby Altman, président des opérations de Cleveland. « Cette opportunité unique permettra à nos joueurs, nos entraîneurs, notre personnel et nos familles de découvrir une culture différente, tout en créant des souvenirs sur et en dehors du terrain qui resteront à jamais gravés dans les mémoires. »

Comment assister au match ?