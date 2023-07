Les Warriors de Stephen Curry explosent tous les records, la NBA est prévenue

Florian Barré

Ces dernières années, les Warriors ont décidé de jouer sur plusieurs tableaux. L’idée de jouer le titre tout en préparant l’avenir a désormais affiché ses limites et la franchise californienne a abandonné cette idée. En effet, Golden State à accepter de posséder la masse salariale la plus importante de l’histoire de la NBA en se séparant de Jordan Poole (24 ans) et en récupérant Chris Paul (38 ans). C’est désormais clair, il faut gagner - et tout de suite - du côté des Dubs

Les Golden State Warriors ont connu un changement majeur sur cette intersaison. Outre la prolongation de Draymond Green, les Californiens ont mis la main sur Chris Paul, ce en sacrifiant notamment Jordan Poole. C’est évident, les Dubs mettent tout en oeuvre pour remporter un 5e titre NBA en neuf ans. Pour autant, le propriétaire Joe Lacob refuse d’admettre qu’il y a un changement d’ambition au sein de la franchise : « Il n’y a pas deux timelines. Ce n’a jamais été le cas, ça ne l’est toujours pas et ça ne le sera jamais. Il n’y a qu’une seule timeline, et elle consiste chaque année à mettre le meilleur produit sur le terrain, à avoir la meilleure équipe, à être aussi compétitif que possible pour gagner un titre » , a expliqué Lacob au Mercury News.

Chris Paul, visage du nouveau Golden State

L’arrivée de Chris Paul aux dépens de Jordan Poole prouve pourtant le contraire. Il n’est plus question de faire confiance à la jeunesse… On préfère à l’inverse obtenir un renfort avec un salaire non garanti la saison suivante, preuve que CP3 n’a aucune réelle perspective d’avenir dans la Baie. « Nous devions changer quelque chose. Il s’agit d’une décision à court terme, mais Chris Paul est un fabuleux Hall of Famer qui va certainement aider notre second unit, ou aider notre first unit s’il y joue. Où qu’il joue, c’est un gars formidable » , a assuré Joe Lacob.

Stephen Curry : « C’est le modèle qui fonctionne »