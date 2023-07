NBA : Incroyable, Joël Embiid est prêt à quitter les 76ers

Florian Barré

Devenu MVP pour la première fois à l’issue de la saison régulière 2022-2023 en NBA, Joël Embiid est parvenu à réaliser l’un des principaux objectifs qu’il s’était fixés en démarrant sa carrière. Désormais, il ne reste plus que l’obtention d’un titre pour le propulser au rang de légende dans la Grande Ligue, et ça le pivot en a conscience. Il est d’ailleurs prêt à tout pour arriver à ses fins, quitte à fuir Philadelphie.

Éliminé en demi-finale de conférence NBA avec les Sixers pour la cinquième fois en six ans, Joël Embiid a encore échoué au moment où on l’attendait le plus. Pour autant, la saison de l’intérieur franco-camerounais est très positive puisqu’il a remporté son tout premier titre de MVP. Un sacre individuel qui rend encore plus fort son envie de gagner collectivement désormais. Le pivot approche de la trentaine et ne sait pas quel visage les Sixers afficheront d’ici quelques semaines puisque James Harden a récemment demandé son transfert. C’est l’une des raisons pour laquelle The Process a évoqué un possible départ de la Pennsylvanie.

La déclaration choc d’Embiid

Lors de l’Uninterrupted Film Festival de Los Angeles, Joël Embiid s’est exprimé au sujet de son avenir et de son envie de glaner des titres en NBA : « Je veux juste gagner un titre, quoi qu'il en coûte [...] que ce soit à Philadelphie ou ailleurs. Je veux juste connaître la sensation de soulever ce trophée » a-t-il balancé. C’est le « ou ailleurs » prononcé par The Process qui, comme un seul homme, a fait réagir les observateurs. Ces derniers s’imaginant déjà l’intérieur dans une autre franchise, plus à même de répondre à ses attentes. Les dirigeants des Sixers sont donc prévenus. Joel Embiid, sous contrat jusqu’en 2027, n’hésitera pas à partir de Philadelphie pour aller chercher une bague.

Les 76ers ne sont pas inquiets