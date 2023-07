NBA : Les Spurs vont prendre une grande décision grâce à Wembanyama

Florian Barré

Les Spurs sont à un nouveau carrefour de leur histoire en NBA. Avec l’arrivée de Victor Wembanyama au Texas et la dernière prolongation de contrat de Gregg Popovich, le visage de la franchise va changer. L’avenir pourrait même s’écrire rapidement dans un tout nouveau lieu au centre-ville. En effet, San Antonio songerait à construire une salle, alors que leur contrat avec l’AT&T Center prend fin en 2032.

Les Spurs vont-ils quitter l’AT&T Center, leur antre depuis 2002, dans les prochaines années ? Le San Antonio Express-News indique en effet que l’idée fait son chemin chez Peter J. Holt, le propriétaire de la franchise, qui pourrait profiter de la hype autour de l’arrivée de Victor Wembanyama pour pousser le projet. L’objectif en réalité est de créer deux enceintes côte à côte, dans le centre-ville, avec une salle donc pour les Spurs et une autre pour les San Antonio Missions, une franchise de baseball qui évolue dans les ligues mineures de la MLB.

Mais pourquoi ne pas rester à l’AT&T Center ?

Le problème de la salle actuelle pour la franchise texane réside dans le fait qu’elle soit un peu isolée puisqu’elle se situe dans un quartier reculé, à l’Est de la San Antonio. Les fans doivent venir en voiture et repartir aussitôt une fois les rencontres terminées, créant un manque de dynamisme flagrant. Cette double construction, pourrait alors s’accompagner de bars, restaurants et magasins, permettrait de créer un district sportif dans la ville qui attirerait les amateurs de sports et relancerait l’attractivité du centre-ville de San Antonio, en nette perte de vitesse depuis l’épidémie du Covid-19.

Les Spurs ont d’autres projets