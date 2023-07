Wembanyama au cœur d’une polémique avec une star, le patron de la NBA sort du silence

Hugo Chirossel

Drafté par les Spurs il y a moins d’un mois, Victor Wembanyama a déjà vécu sa première polémique la semaine passée. En effet, il a été mêlé à une histoire avec Britney Spears, qui a accusé un membre de la sécurité du Français de l’avoir repoussé violemment, alors qu’elle voulait prendre une photo avec Wemby. Pour Adam Silver, le joueur de San Antonio a parfaitement géré la situation.

« Je n'en avais aucune idée jusque dans les heures qui ont suivi. Je suis ensuite rentré à l'hôtel, et j'ai presque oublié ce qui s'était passé. Jusqu'à ce qu'un membre de la sécurité des Spurs me dise qu'il s'agissait de Britney Spears. J'ai cru qu'il faisait une blague, mais il s'agissait bien d'elle (il rit) . » Après que Britney Spears se soit plaint dans une story Instagram du traitement que lui a réservé un membre de la sécurité de Victor Wembanyama, ce dernier avait pris le temps de s’expliquer. Alors qu’elle voulait l’interpeller pour prendre une photo avec lui, la star américaine a fustigé la manière dont elle a été repoussée par la sécurité de Wemby .

«Je trouve qu’il a très bien géré toute cette histoire»

Une polémique qui n’en est pas vraiment une, puisqu’aucune poursuite judiciaire n’a finalement été faite. Auprès du New York Post , Adam Silver a salué la manière dont Victor Wembanyama avait géré cette situation. « Je trouve que les médias se sont emparés de cette affaire de manière intense, mais c’est le jeu quand vous faites partie de la NBA et que vous y débarquez en tant que choix n°1 de Draft. Du haut de ses 2m24, il va forcément attirer l’attention peu importe ce qu’il fera et où il se trouvera, mais je trouve qu’il a très bien géré toute cette histoire », a déclaré le patron de la NBA.

«Il va s’ajuster à cela au fur et à mesure»