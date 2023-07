NBA : La mésaventure surréaliste de Wembanyama

Arnaud De Kanel

Victor Wembanyama passe par toutes les émotions depuis qu'il est arrivé sur le sol américain. De la folie de l'accueil qui lui a été réservé à San Antonio à la frustration d'une première apparition manquée, Wemby a également connu une mésaventure avec la star de la musique, Britney Spears.

Le rêve américain a débuté pour Victor Wembanyama. Le Français a été drafté à la première position par les Spurs, franchise avec laquelle il a effectué ses débuts en Summer League. Tout un pays attendait celui qui s'apprête à écrire l'histoire de la NBA, même les plus grandes stars comme Britney Spears. La star a même reconnu Wemby dans la rue et elle voulait absolument prendre un selfie avec lui. Problème, la sécurité du joueur des Spurs ne l'a pas reconnu et l'a repoussé de force. Britney Spears s'est par la suite offusquée sur Instagram et Wembanyama se retrouve désormais dans une polémique alors qu'il n'a rien à se reprocher.

«La sécurité l'a repoussée ensuite, et je ne sais pas avec quel degré de force»

Victor Wembanyama a raconté la scène dans les colonnes de L'Equipe . « J'ai vu que la nouvelle était sortie dans les journaux ce matin, et que j'avais plusieurs appels manqués au réveil. Il s'est vraiment passé quelque chose. J'étais en train de marcher en direction d'un restaurant avec des membres de la sécurité de l'équipe. Il y avait beaucoup de gens autour de nous dans le hall, et certains étaient en train de m'appeler. Une personne en particulier était en train de m'appeler : "Monsieur, monsieur", mais la sécurité m'avait conseillé de ne pas m'arrêter pour ne pas créer d'attroupement. Et cette personne m'a soudainement attrapé par-derrière. Je n'ai pas vu ce qui s'est passé exactement, car j'ai continué de marcher, mais cette personne m'a attrapé, et pas par l'épaule (il mime le fait d'attraper quelqu'un par les hanches). Tout ce que je sais, c'est que la sécurité l'a repoussée ensuite, et je ne sais pas avec quel degré de force », a-t-il détaillé. Le joueur des Spurs n'osait pas y croire.

«J'ai cru qu'il faisait une blague, mais il s'agissait bien d'elle»