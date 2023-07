Panique en NBA, Wembanyama répond à… Britney Spears !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'il vient de poser les pieds aux Etats-Unis, Victor Wembanyama est déjà victime de son succès. En effet, le nouveau joueur des Spurs a été indirectement impliqué dans une polémique avec Britney Spears qui s'est plainte d'avoir été bousculée par l'un des membres de la sécurité du joueur. Ce dernier est revenu sur cette scène improbable.

Présent aux Etats-Unis depuis environ deux semaines, Victor Wembanyama peut mesurer l'ampleur de sa popularité de l'autre côté de l'Atlantique. Accueilli en rock star à New York, le joueur français a, sans surprise, été drafté en première position par les San Antonio Spurs. Preuve que l'ancien joueur des Mets 92 est entré dans un nouveau monde, il se retrouve au cœur d'une polémique avec... Britney Spears. La chanteuse aurait voulu s'approcher de la nouvelle star de NBA pour la saluer, mais le service de sécurité n'a visiblement pas reconnu Britney Spears. Selon TMZ , elle aurait été bousculée et aurait également reçu des coups au visage. Ce qui l'aurait poussé à porter plainte. Un évènement sur lequel s'est prononcé Victor Wembanyama.

Wembanyama : C’est le feu en NBA, il prépare du lourd https://t.co/xNba7qxO3p pic.twitter.com/CnwDLS09kT — le10sport (@le10sport) July 7, 2023

Wembanyama raconte la polémique avec Britney Spears

« J'ai vu que la nouvelle était sortie dans les journaux ce matin, et que j'avais plusieurs appels manqués au réveil. Il s'est vraiment passé quelque chose. J'étais en train de marcher en direction d'un restaurant avec des membres de la sécurité de l'équipe. Il y avait beaucoup de gens autour de nous dans le hall, et certains étaient en train de m'appeler. Une personne en particulier était en train de m'appeler : "Monsieur, monsieur", mais la sécurité m'avait conseillé de ne pas m'arrêter pour ne pas créer d'attroupement. Et cette personne m'a soudainement attrapé par-derrière. Je n'ai pas vu ce qui s'est passé exactement, car j'ai continué de marcher, mais cette personne m'a attrapé, et pas par l'épaule (il mime le fait d'attraper quelqu'un par les hanches). Tout ce que je sais, c'est que la sécurité l'a repoussée ensuite, et je ne sais pas avec quel degré de force », confie-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE avant de revenir sur sa réaction lorsqu'il s'est aperçu qu'il s'agissait de Britney Spears.

«J'ai cru qu'il faisait une blague, mais il s'agissait bien d'elle»