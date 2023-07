NBA : Certains le comparent à Wembanyama, 5 franchises NBA le veulent

Florian Barré

C’est officiel, Bol Bol ne poursuivra pas son aventure en Floride la saison prochaine. Le Magic d’Orlando avait jusqu’à mardi pour décider de garantir la dernière année de contrat à 2.2 millions de dollars de l’intérieur américano-soudanais. Comparé à Victor Wembanyama de par son envergure et son style de jeu, Bol Bol sort de sa première saison accomplie en NBA. De quoi faire saliver certaines franchises.

Coupé par le Magic, Bol Bol possède un tas de qualités recherchées en NBA. Très mobile et habile ballon en main, ce malgré sa taille impressionnante (2,18m), Jamal Murray a récemment expliqué que l’intérieur de 23 ans possédait un jeu très similaire à celui de Victor Wembanyama. Pourtant, ça n’a pas empêché la franchise de John Hammond de se séparer de leur jeune talent, drafté en 44e position par le Miami Heat en 2019, puis envoyé à Denver dans la foulée. Mais pas de quoi s’inquiéter pour Bol Bol. Free agent, il plaît déjà à plusieurs écuries de la ligue.

Wembanyama : C’est le feu en NBA, il prépare du lourd https://t.co/xNba7qxO3p pic.twitter.com/CnwDLS09kT — le10sport (@le10sport) July 7, 2023

Portland favori ?

Parmi les franchises intéressées par le joueur de 23 ans, on retrouve les Trail Blazers. En effet, la franchise de l’Oregon est en pleine reconstruction, elle qui s’apprête à perdre sa superstar Damian Lillard. De plus, le directeur général adjoint Mike Schmitz a non seulement de l'expérience dans le développement des joueurs, mais a en plus démontré un penchant pour Bol avant la Draft de la NBA 2019. L’intérieur serait accompagné par une ligne extérieure jeune mais très prometteuse avec Scoot Henderson, Anfernee Simons et Shaedon Sharpe. Si Portland est peut-être LA franchise dont il faudra le plus se méfier sur le dossier, les San Antonio Spurs de Wemby sont également sur le coup, tout comme les Toronto Raptors.

Phoenix et Dallas à l’affut