Luka Doncic et Kyrie Irving armés pour aller chercher le titre NBA après ce trade ?

Florian Barré

Alors qu'ils viennent de faire une offre de 33 millions sur trois ans pour Matisse Thybulle de Portland, les Mavericks entendent bien se renforcer sur le plan défensif. La venue de Grant Williams peut en témoigner, lui qui a passé ses quatre première saisons NBA à Boston. Mais sera-ce vraiment suffisant pour jouer le titre au mois de juin prochain ?

C’est avec un nouveau contrat de 54 millions de dollars sur quatre ans que Grant Williams et les Dallas Mavericks se réunissent en NBA. Dans un signe-and-trade impliquant les Spurs, l’ailier pourrait être rejoint prochainement par Matisse Thybulle (en attendant la décision des Blazers, qui peuvent s’aligner sur l’offre de la franchise texane). Cible de longue date de Dallas, le joueur de 24 ans retrouve ainsi son Texas natal. En échange, les Celtics ont obtenu trois futurs 2e tours de Draft (2024, 2025, 2028), tandis que San Antonio reçoit le contrat expirant du vétéran Reggie Bullock et la possibilité d’échanger l’un de ses futurs tours de Draft avec celui des Mavs en 2030 (non protégé).

NBA : Grande première pour Wembanyama https://t.co/95c3R2yyBg pic.twitter.com/7LpuoA9QKX — le10sport (@le10sport) July 5, 2023

Nouveau rôle pour Grant Williams

Avec un rôle en sortie de banc durant les quatre dernières années, il aura pour ambition d’épauler Kyrie Irving et Luca Doncic dans le 5 majeur des Mavs dès la saison prochaine. Une manière de se relancer et surtout d’avoir un rôle essentiel dans une franchise ambitieuse pour l’ailier fort. En effet, avec le retour de blessure de Robert Williams III et l’arrivée de Kristaps Porzingis, le temps de jeu de Grant Williams allait avoir du mal à décoller.

Williams, une recrue taillée pour être champion NBA ?