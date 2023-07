NBA : Une nouvelle règle est testée en attendant le début de la saison

Florian Barré

Alors que la Summer League vient de commencer, Adam Silver a décidé de se servir de la compétition estivale pour tester un nouveau point du règlement NBA qui devrait voir le jour officiellement en octobre prochain. Cette règle sera d’ailleurs appliquée à l’occasion de toutes les ligues d’été. En l’occurrence, les arbitres pourront punir un joueur ayant exagéré un contact.

L’art d’exagérer un contact pour pousser l’arbitre à siffler une faute, plus communément appelé le flopping au basket ou la simulation au football, sera désormais sanctionné en NBA. Si on sait depuis quelques semaines maintenant que la Grande Ligue veut instaurer cette règle la saison prochaine, cette dernière est enfin testée. Durant la Summer League - à laquelle participe Victor Wembanyama - les arbitres auront l’occasion de faire valoir ce nouveau point du règlement. Le joueur des Warriors, Lester Quinones, est d’ailleurs le premier joueur de l’histoire à être sanctionné de la sorte.

Une superstar de la NBA recalée pour son trade https://t.co/5wldKbNQ1H pic.twitter.com/s3g2DdMetU — le10sport (@le10sport) July 5, 2023

Que risque-t-on lorsqu’on flop ?

Si un arbitre juge qu’un joueur est délibérément tombé au sol pour obtenir une faute technique, il sera lui-même sanctionné d’une faute technique, engendrant un lancer-franc et une possession pour l’équipe adverse. Les arbitres n’ont d’ailleurs même pas besoin d’arrêter le jeu, la sanction s’appliquant au prochain arrêt de jeu. Considéré comme une faute technique non-antisportive, le flopping ne mènera à rien d’autre que ces sanctions instantanées. En effet, les fautes en question ne seront pas comptabilisées parmi les fautes personnelles, et ne pourront pas mener à une expulsion. L’objectif est clair : calmer les adeptes de l’anti-jeu. La règle, qui pourrait s’appliquer en NBA dès le mois d’octobre, doit certainement donner des sueurs froides à certains joueurs. Joël Embiid peut se sentir concerné, lui qui se retrouve régulièrement au sol après un contact, ce malgré son impressionnante corpulence.

Comment était-ce sanctionné auparavant ?

Auparavant, les joueurs ne recevaient rien d’autre que des avertissements ou petites amendes face à ce type de comportement. Autant dire qu’il ne se passait rien et que le flopping était plus que récurrent en NBA. Pour l’heure, rien n’est assuré concernant la mise en vigueur de la règle dans la Grande Ligue, elle doit passer en amont face à un bureau constitué des têtes pensantes de la NBA, avant d’être officialisée. À voir si le crash-test en Summer League s’avouera concluant ou non, mais il n’y a pas de raison que ça ne le soit pas.