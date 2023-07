Un vétéran de la NBA pessimiste pour Victor Wembanyama avant son premier match

Florian Barré

Tout juste drafté en première position par les Spurs, Victor Wembanyama a déjà des détracteurs en NBA. Le prodige français fait beaucoup parler, lui qui est comparé au LeBron James de 2003 du fait de sa portée médiatique. Et c’est Draymond Green le dernier à avoir attaqué la jeune star de San Antonio.

Ces dernières semaines, Victor Wembanyama vit un véritable rêve éveillé. Sélectionné en première position pour les San Antonio Spurs, il a été accueilli dans le Texas comme une superstar. Cet été, bien qu’il ne disputera pas la Coupe du monde avec l’équipe de France, Wemby aura un programme très chargé. Un programme qui devrait le préparer au mieux pour la saison qui arrive. Rookie, il devra réussir à s’intégrer rapidement dans la Grande Ligue. Chose dont doute le joueur des Warriors, Draymond Green.

Green sur ses futurs duels avec Wembanyama

Sur son podcast, l’intérieur de 33 ans a évoqué l’arrivée de phénomène Wembanyama. Selon lui, le Français ne sera pas aussi à l’aise en NBA qu’il ne l’était en Betclic Élite : « Tu ne vas pas dribbler devant moi comme les Harlem Globetrotters. Désolé. Il faut lui mettre la pression. Si tu le laisses se mettre à l'aise, tu as perdu. Parce que tu ne vas pas le contrer. Il ne voit peut-être même pas que tu le contestes. Je ne le lâche pas du moment où il commence à courir pour remonter le terrain. » explique Draymond Green.

« Il est déjà l’élite » de la NBA