NBA : La décision radicale de Wembanyama

Arnaud De Kanel

Vice-championne olympique en titre, l'équipe de France sera très attendue à la prochaine Coupe du monde de basket (25 août-10 septembre), d'autant plus qu'un certain Victor Wembanyama était logiquement pressenti pour être sélectionné par Vincent Collet. Finalement, le joueur des Spurs a pris la décision de faire l'impasse.

Victor Wembanyama fera ses grands débuts en NBA à la rentrée. L'ancien joueur des Mets 92 a été drafté en première position par les Spurs, sa nouvelle franchise. Mais il n'y a pas qu'en NBA que Wemby est attendu. Il avait exprimé sa volonté de défendre les couleurs de l'équipe de France lors de la prochaine Coupe du monde. Afin de ne pas prendre de risque physiquement, il a préféré renoncer.

«Un sacrifice nécessaire»

Le nouveau joueur des Spurs a expliqué sa décision dans un entretien accordé à L'Equipe . « Les Spurs m'auraient soutenu quel qu'eut été mon choix. Ce ne serait pas réaliste en termes de développement et pas prudent en termes de santé. J'espère que les gens comprendront. C'est frustrant pour moi aussi. L'équipe de France est toujours aussi centrale. Je veux gagner le plus de titres possible avec elle. Mais je pense que c'est un sacrifice nécessaire. » Une nouvelle compétition internationale manquée pour Victor Wembanyama, déjà forfait pour le dernier Eurobasket. Après 62 matchs avec les Mets 92 cette saison, Wembanyama aurait sans doute disputé 170 matchs en 24 mois en comptant la NBA, le Mondial mais également les Jeux Olympiques, une compétition qu'il ne devrait pas manquer sauf catastrophe.

Embiid également absent