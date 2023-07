NBA : Incroyable, Wembanyama révèle un pari dingue !

Benjamin Labrousse

Drafté à la première position de la cuvée 2023, Victor Wembanyama a rejoint les Spurs de San Antonio. Auteur d’une saison remarquable pour sa dernière en France du côté des Mets 92, le Français est récemment revenu sur une action remarquable réalisée cette saison. Un dunk sorti de nulle part, qui s’avérait être un pari fou.

Malgré la défaite des Metropolitans de Boulogne-Levallois en finale du dernier championnat de France face à Monaco, Victor Wembanyama peut rejoindre la NBA le cœur léger. Le protégé de Vincent Collet aura été élu MVP de cette édition 2022/2023 de BetClic Elite, mais également meilleur défenseur ainsi que meilleur jeune du championnat. Auteur d’actions de grande classe, le pivot français avait notamment réalisé un « putback » dunk. Ce geste rare se symbolise par le fait de claquer un dunk juste après avoir raté son propre tir.

L’incroyable pari de Wemby lors de son passage à Nanterre

Invité par J.J Reddick dans son podcast, Victor Wembanyama est revenu sur ce geste impressionnant. « C’était il y a trois ans environ, lorsque j’étais à Nanterre, mon premier club en pro. J’avais deux coéquipiers qui parlaient de quelque chose et qui se marraient en me regardant. Je suis allé les voir et l’un d’entre eux m’a dit : « Je vais lui donner 1000€ (à l’autre coéquipier, ndlr) si un jour dans ta carrière, tu prends un tir à trois points, tu le rates et derrière tu fais un putback dunk » , déclare le Français dans des propos relayés par Parlons Basket .

«Tu ne te souviens pas ? Tu viens de gagner 1000€»