NBA : Mauvaise nouvelle pour Damian Lillard

Florian Barré

En rajeunissant son effectif, les Blazers font clairement comprendre qu’ils ne sont pas là pour jouer le titre NBA. De ce fait, Damian Lillard a annoncé à sa franchise vouloir quitter l’Oregon pour rejoindre un cadre de la Ligue. Le Heat de Miami serait la destination parfaite pour Dame à en croire les dires récents. Et si Portland a affirmé tout faire pour envoyer sa superstar où elle veut aller, tout ne se passe finalement pas comme prévu.

La fin de l’histoire d’amour entre Damian Lillard et les Portland Trail Blazers a tout pour être belle. Après de bons et loyaux services rendus par le meneur de 32 ans à sa franchise, les deux partis sont en passe de se séparer pour de bon. Un mouvement retentissant qui devrait satisfaire Erik Spoelstra. En effet, Dame veut rejoindre la Floride, visant un premier titre NBA, tandis que le Heat veut une superstar sur le backcourt pour accompagner Jimmy Butler et Bam Adebayo. L’alchimie ne peut que prendre dans ces conditions. À moins que…

NBA : Damian Lillard a dévoilé le nom de sa future franchise https://t.co/KlUeM48yaz pic.twitter.com/RYba4jjVMU — le10sport (@le10sport) July 2, 2023

Portland pas convaincu par un trade avec le Heat

Le souci dans le dossier « Lillard à Miami », c’est que les Blazers veulent une contrepartie sérieuse et ne semblent pas enclins à se tourner clairement et définitivement sur l’avenir. Si la franchise de l’Oregon a promis à Damian Lillard qu’elle ferait tout son possible pour le lâcher où il le souhaite, la réalité l’a rattrapé. En effet, d’après Chris Haynes de Bleacher Report , le Heat préparerait un package construit autour de Tyler Herro, avec des choix de draft et possiblement Duncan Robinson. Sauf que Portland ne semble pas très chaud à l’idée de réaliser ce deal, possédant déjà du monde sur ses lignes arrières (Scoot Henderson, Shaedon Sharpe, Anfernee Simons).

Lillard s’éloigne du Heat ?

Ainsi, les Blazers ont l’intention d’évaluer d’autres options bien au-delà des frontières de Miami. Deux scénarios sont donc possible. Le premier réside sur le fait que Portland et Miami trouvent une troisième franchise avec qui négocier. Les dernières rumeurs indiquent que les Brooklyn Nets seraient cette fameuse équipe. Le journaliste Ian Begley a indiqué que la franchise new-yorkaise suivait Tyler Herro (Miami Heat) et qu’elle serait intéressée par ce trade à 3. Bobby Marks pense de son côté que Ben Simmons (Brooklyn Nets) et Duncan Robinson (Miami Heat) ainsi que 5 first picks suffiraient à convaincre Portland.



Le second scénario consiste, lui, à imaginer Portland se détacher totalement du Heat et envoyer Damian Lillard ailleurs, là où les options sont plus alléchantes pour la franchise de l’Oregon. Plusieurs équipes ont déjà été citées par différentes sources : Clippers, Nets, Sixers, Celtics, Knicks ou encore Jazz voire même Spurs. Un tel choix rendrait alors chaotique la fin de la romance entre Lillard et les Blazers. Quoi qu’il en soit, les prochaines heures s’annoncent décisives. À suivre !