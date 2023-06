NBA : Les Warriors vont perdre un lieutenant de Steph Curry

La rédaction

À quelques jours du début de la free agency prévue ce 30 juin en NBA, les joueurs disposant d'une player option pour la saison 2023-2024 annoncent leur choix. Si Victor Oladipo à Miami et Talen Horton-Tucker à Utah honoreront bien la dernière année de leur contrat, ce n'est pas le cas de l'arrière des Warriors Donte DiVincenzo. Comme Draymond Green, il testera le marché.

Auteur d’une saison NBA convaincante du côté de Golden State, Donte DiVincenzo a fait le choix de décliner sa player option de 4.7 millions de dollars. L’ancien arrière des Bucks devient officiellement free agent, et va donc pouvoir signer où il le souhaite dès le début de la free agency, qui ouvrira ses portes vendredi. Ce choix est tout sauf une surprise tant l’arrière vaut bien plus que son contrat actuel. Arrivé chez les Warriors l’été dernier, le joueur de 26 ans y a joué un rôle précieux malgré une élimination en demi-finale de conférence.



C’est terminé entre Donte et GS

Sur la saison régulière, DiVincenzo a compilé en moyenne 9.4 points, 4.5 rebonds et 3.5 passes. Sur ses 72 apparitions, la moitié l’ont été comme titulaire et il s’est rapidement fondu dans le collectif des anciens champions NBA. Et si l’arrière pourrait très bien accepter une nouvelle offre de la part de Golden State, il n’y a que peu de chances que cela arrive. En effet, compte tenu des restrictions budgétaires, la franchise ne peut lui offrir qu'un deal de 23,3 millions sur 4 ans. Une enveloppe qui ne suffira certainement pas pour conserver le joueur.

Une nouvelle aventure commence, mais où ?

De surcroît, si Donte DiVincenzo prolongeait aux Warriors, il aurait sans doute moins de temps de jeu qu’auparavant puisque Andrew Wiggins est de retour dans l’effectif de Steve Kerr. Plusieurs équipes comme les Timberwolves, les Rockets, les Knicks et les Lakers sont donc intéressées par le profil de l’arrière des Dubs et pourraient offrir la Full Mid-Level Exception (12,4 millions pour les franchises en dessous de la luxury tax) pour le signer. Pour le moment le prétendant le plus sérieux reste à New York où DiVincenzo pourrait retrouver Jalen Brunson et Josh Hart, sortis comme lui de Villanova.