NBA : Incroyable, Wembanyama entre dans l’histoire

Arnaud De Kanel

Dans la nuit de jeudi à vendredi, Victor Wembanyama a écrit l'histoire du basket français. Le prospect le plus attendu depuis LeBron James a été drafté à la première place par les San Antonio Spurs, du jamais vu auparavant pour un tricolore.

L'attente est terminée. Victor Wembanyama est enfin un joueur de NBA. Avant même d'avoir foulé les parquets de la prestigieuse ligue nord-américaine, Wemby écrit déjà l'histoire. Numéro 1 de la Draft qui s'est déroulée à New-York dans la nuit de jeudi à vendredi, l'ailier-fort a réalisé un véritable exploit. Jamais un basketeur français n'avait été drafté en première position. C'est désormais chose faite. Les Spurs ont préféré Wembanyama aux talentueux Brandon Miller et Scoot Henderson pour le plus grand bonheur du principal intéressé. Son rêve américain débute.

«Le premier gros accomplissement de ma vie»

Victor Wembanyama a vécu une soirée riche en émotions. L'ancien joueur des Mets 92 n'avait pas pu retenir ses larmes pour sa première interview dans la peau d'un joueur des Spurs pour ESPN . Accompagné de sa soeur et de son frère, Wemby venait de comprendre ce qu'il avait réalisé. Les larmes séchées, l'ailier-fort avait livré son ressenti sur beIN Sports quelques minutes plus tard. « C'est indescriptible, explosion d'émotion, j'avais la boule au ventre pendant les 5-10 minutes avant qu'il (Adam Silver) m'appelle. Franchement, c'est le premier gros accomplissement de ma vie. C'est incroyable… Les larmes ? Je sais qu'on m'a vu mais pas de souci, c'est naturel (sourire). Je ne l'avais pas senti avant mais plus on se rapprochait de l'heure, plus je comprenais que c'était la réalité. Je sais que ce n'est pas fini, je ne réalise pas encore totalement que je suis un joueur NBA. C'est une explosion ! », avait-il déclaré. Victor Wembanyama promet de continuer à écrire l'histoire.

«Ce n'est que le début»