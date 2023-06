NBA : Wembanyama a déjà fait une énorme demande aux Spurs

Hugo Chirossel

La France a désormais son numéro 1 de draft. Dans la nuit de jeudi à vendredi, Victor Wembanyama est devenu le premier joueur français de l’histoire à être sélectionné à la première position. Il évoluera aux Spurs et succédera ainsi à David Robinson et Tim Duncan. Comme l’a confié Gregg Popovich, Wemby a d’ailleurs déjà exprimé l’envie de pouvoir échanger avec les deux légendes de San Antonio.

« N'importe qui serait excité d'avoir le numéro 1 de la draft. Je suis très enthousiaste... Vous ne voulez pas que je saute partout, si ? (rires). Je ferais bien un saut périlleux mais je serais absent pendant trois mois après ça . » Gregg Popovich était tout sourire dans la nuit de jeudi à vendredi en conférence de presse, après avoir officiellement drafté Victor Wembanyama. 22 ans après un certain Tony Parker, c’est autour de Wemby de porter haut les couleurs de la France aux San Antonio Spurs.

NBA : Wembanyama, Coulibaly, Rupert, Cissoko... Quel avenir pour les Français draftés https://t.co/kjh612OMiD pic.twitter.com/XT2D1ccseW — le10sport (@le10sport) June 23, 2023

Wembanyama succède à Duncan et Robinson

Premier joueur français de l’histoire de la NBA à être drafté à la première position, Victor Wembanyama est également devenu le troisième numéro 1 de draft des Spurs. Après David Robinson en 1987 et Tim Duncan en 1997, c’est désormais au tour de Wemby . Deux illustres légendes de la franchise texane sur lesquelles Victor Wembanyama compte bien s’appuyer.

« Victor a déjà fait part de son envie de passer du temps avec Timmy et David »