Suivez la Draft NBA en direct sur First Team

La Draft NBA qui va certainement officiellement envoyer Victor Wembanyama chez les San Antonio Spurs est à suivre en direct sur First Team. Quatre autres français pourraient également être choisis lors de cette soirée.

Dans quelques heures, la Draft annuelle de la NBA se tiendra. L’évènement est historique pour le basket français alors que Victor Wembanyama devrait être choisi en numéro 1 par les San Antonio Spurs. Dès 2h07 du matin, les meilleurs espoirs de la planète basket seront choisis, les uns après les autres, par les franchises de la NBA. Une Draft 2023, à suivre en direct sur la chaîne Twitch de First Team.

« On va prendre l’antenne dès 1h30 du matin », lâche le présentateur Thomas Dufant, qui sera en plateau avec Erwan Abautret et un représentant du média Envergure, spécialiste des jeunes prospects. « Dans une première partie, on va décrypter les enjeux de la Draft, voir ce qu'il pourrait s'y passer pour les Français, les trades potentiels... Et après ce sera le début des annonces où nos experts vont présenter les joueurs choisis. »

