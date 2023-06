NBA : Une superstar des Clippers en passe d'être tradé ?

Florian Barré

À 24h de la Draft, les rumeurs s’intensifient. Plusieurs rumeurs de trades agitent déjà la NBA comme celles autour de Damian Lillard, Chris Paul, Zion Williamson, Kyrie Irving ou encore… Paul George. En effet, les Clippers jaugent actuellement la valeur sur le marché des transferts de leur ailier. Deux franchises sont d’ores et déjà intéressées.

Si après la désillusion face aux Suns en playoffs NBA, le président des Clippers, Lawrence Frank, a rapidement annoncé vouloir continuer avec son duo phare Paul George/Kawhi Leonard, la franchise de Los Angeles pourrait changer de cap. « Paul a été 8 fois All-Star. On va donc continuer à construire autour de ces gars-là et à chercher tous les moyens de nous améliorer autour d'eux. Ce sont de grands joueurs, d'excellents partenaires et on veut les garder aux Clippers pour longtemps » avait lâché Frank à l’époque.

Les Clippers dans le doute

Désormais, les Angelinos ont laissé l’impression à plusieurs équipes rivales qu’elle envisageait sérieusement de séparer le tandem formé par George et Leonard, selon Marc Stein. L’insider indique que les Clippers testent actuellement la valeur de Paul George sur le marché des transferts alors que le joueur possède encore deux ans de contrat dont une en player option. La résultante d’une seule finale de conférence NBA en quatre ans et d’une répétition de blessures freinant les ambitions de la franchise.

Deux prétendants sont connus

Cela ne fait aucun doute que nombreux seront les front offices à contacter leurs homologues de Los Angeles. En cas de trade, deux potentiels prétendants ont déjà été identifiés. Tout d’abord, Portland qui cherche à entourer Lillard, notamment sur l’aile, a été mentionné comme une destination possible pour George. Ensuite Houston, qui cherche à accueillir une star, serait aussi une destination crédible en cas d’échec dans le dossier James Harden. Quoi qu’il en soit, rien n’est fait et rien ne sera peut-être fait cet été mais il semble quand même que les dirigeants des Clippers se posent enfin des questions quant à leur tandem si fragile.