NBA : La détresse d'un joueur des Boston Celtics

Florian Barré

Depuis la fin des Finales, remportées par les Nuggets de Nikola Jokic, la NBA voit un tas de joueurs se déplacer de franchises en franchises. Parfois, les histoires sont belles (cf. Chris Paul aux Warriors), mais comme chaque année, certains joueurs pâtissent de trades plus farfelus les uns que les autres. Marcus Smart est le premier à réellement souffrir d’une telle situation. Échangé par les Celtics, il est désormais un coéquipier de Ja Morant.

Le TD Garden peut être en deuil. Les fans de Boston viennent de perdre un élément incontestable de leur 5 majeur. Monsieur Marcus Smart ne reportera pas la tunique verte des Celtics avant un petit moment. Le joueur de 29 ans s’imaginait faire toute sa carrière dans le Massachusetts mais a subi la terrible et cruelle loi de la NBA. Contre son gré, le meneur/arrière a été pris dans un échange contenant Kristaps Porzingis (Wizards) et Tyus Jones (Grizzlies) entre autres, l’obligeant à plier bagages en direction du Tennessee.

Quand l’incompréhension règne

Avec quasiment 700 matchs en neuf saisons, dont quatre finales de conférence et une finale NBA, la pilule est difficile à avaler pour Marcus Smart. Il était la figure de ces Celtics et le meilleur défenseur de la saison 2022. Sa teinture verte était la preuve de l’attachement qu’il pouvait avoir pour les siens. Aujourd’hui, il doit vivre avec la sensation d’avoir été sacrifié et selon Adam Himmelsbach du Boston Globe , Smart ne comprendrait pas la situation dans laquelle il est : « Les sources indiquent que Marcus Smart a été choqué par le trade et qu’il essaie encore aujourd’hui de comprendre. »

Smart est investi d’une nouvelle mission