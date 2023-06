NBA : Réponse dans le mois pour l'avenir de Damian Lillard ?

Florian Barré

Depuis la fin de la saison de Portland, Damian Lillard l'a répété maintes et maintes fois. Le meneur ne veut pas d'un projet de reconstruction autour de jeunes talents. À 32 ans, le natif d'Oakland souhaite jouer les premiers rôles afin de viser un sacre NBA. Problème, Scoot Henderson, drafté en 3e position jeudi dernier, semble bel et bien parti pour s’installer sérieusement aux Blazers.

Avec le #3 pick, les Blazers disposaient d'un bel atout pour monter un trade. Mais finalement, la formation de l'Oregon n'a pas bougé. Et le GM Joe Cronin a pris la décision de sélectionner Scoot Henderson lors de la Draft NBA. En faisant ce choix, les Blazers ont clairement misé sur la jeunesse et l’avenir. Sauf que pour Lillard, c’est le présent qui compte. Reconstruire ? Très peu pour lui à ce stade de sa carrière. Il a dit publiquement qu’il voulait une équipe compétitive avec des vétérans confirmés pour jouer les premiers rôles. D’où les récentes rumeurs liant Bam Adebayo et Zion Williamson à Portland.

Portland entame un mois décisif

Il sera très intéressant de voir comment la situation va évoluer dans l’Oregon lors des jours à venir, et notamment au début de la Free Agency (à partir du 30 juin). D’après Shams Charania de The Athletic , Dame veut laisser du temps à sa franchise et voir ce que les Blazers peuvent accomplir lors des deux-trois semaines à venir avant de trouver éventuellement une porte de sortie. Si Portland parvient d’une manière ou d’une autre à rendre l’effectif plus compétitif, ou suffisamment compétitif aux yeux de Lillard, alors ce dernier restera sans doute chez les Blazers. Par contre, si ça ne bouge pas, on pourrait avoir le droit à une demande de transfert.

« Garder Lillard et Henderson ? »