La NBA prépare un gros coup pour Wembanyama en 2025

Florian Barré

C’est désormais officiel pour Victor Wembanyama. En effet, c’est dans la nuit de jeudi à vendredi que le jeune Français a officiellement pris la direction de la NBA. Pas de mauvais tour durant la Draft pour Wemby, lui qui portera le maillot des Spurs pendant de longues années. Et comme les bonnes nouvelles ne viennent jamais seules, on pourrait retrouver notre Frenchie dès 2025, dans l’hexagone.

Unique Français sélectionné en première position d’une Draft, Victor Wembanyama a pour ambition de porter le basket tricolore au plus haut niveau lors des 20 prochaines années. Véritable phénomène, le joueur s’est vu être acclamé dès son arrivée dans sa nouvelle franchise, à San Antonio. On peut d’ailleurs attribuer un premier record à Wembanyama. La Draft 2023 a été la plus suivie de l’histoire aux Etats-Unis, avec 4,9 millions de spectateurs en moyenne, et un pic à 6 millions au moment de la sélection du Français. En somme, énormément d’attentes sont placées sur l’intérieur des Spurs, une team que l’on pourrait rapidement voir évoluer dans l’hexagone.



Wembanyama déjà attendu à la maison

Alors que Nets et Cavaliers devraient s’affronter en France en 2024 pour l’affiche du NBA Paris Game, les Spurs pourraient aussi avoir leur moment de gloire dans le pays natal de Wembanyama. En effet, selon L’Equipe , Adam Silver n'écarte pas l'hypothèse d'envoyer San Antonio à Paris pour un match de saison régulière. Rien d’officiel cependant : « Il n'y a aucun doute que San Antonio trouverait un grand intérêt à venir à Paris, au moins autant que le public français serait heureux de voir Victor Wembanyama revenir jouer à la maison. Sans y mettre une deadline précise, je suis sûr que c'est quelque chose que nous étudierons de près. » a balancé le patron de la NBA.

« Tu nous fais rêver »