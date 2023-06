NBA : Wembanyama va tout exploser, c’est annoncé !

Benjamin Labrousse

Dans la nuit de jeudi à vendredi, Victor Wembanyama a été officiellement sélectionné par les Spurs de San Antonio à la première position de la Draft NBA. Attendue, cette sélection a rempli de joie les supporters de la franchise texane, qui voient avec le Français, la possibilité d’entamer un nouveau cycle victorieux. Si Wemby est attendu au tournant pour ses débuts, les Spurs ont rarement manqué leur premier choix de Draft dans leur histoire. L’occasion de faire un retour sur les joueurs sélectionnés en première position par San Antonio.

1987 : David Robinson

Avant 1987, les Spurs n’ont jamais récupéré le premier choix de la Draft. L’occasion était donc rêvée pour la franchise texane lorsque cette année-là, un pivot extrêmement talentueux du nom de David Robinson se présentait officiellement au portique de la Grande Ligue. Surnommé « l’Amiral » , Robinson a évolué pendant 4 ans au sein de la NAVY, l’équipe de basketball de la marine américaine. Fait rare, le pivot devra attendre deux ans complets avant de pouvoir démarrer son aventure en NBA, le temps de terminer ses obligations militaires. Mais le jeu en valait la chandelle pour les Spurs, qui verront le pivot être élu rookie de l’année dès son premier exercice dans la Ligue Majeure. Aux côtés de Shaquille O’Neal, David Robinson s’avérera être l’un des meilleurs pivots des années 1990 et 2000, remportant deux titres NBA avec les Spurs de San Antonio (1999, 2003). 10 fois sélectionné au All-Star Game et MVP de la saison 1995, « l’Amiral » David Robinson ne connaîtra que la franchise texane au cours de sa carrière, et reste à ce jour le 3ème meilleur marqueur de l’histoire des Spurs avec 20 790 points inscrits.

NBA : C'est fait pour Wembanyama, Tony Parker annonce du lourd https://t.co/1mjd0Nixhz pic.twitter.com/SIeZZpp0G5 — le10sport (@le10sport) June 24, 2023

1997 : Tim Duncan