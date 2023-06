Draft NBA : Les Spurs veulent un grand ami de Wembanyama

Florian Barré

On le sait, San Antonio devrait sélectionner Victor Wembanyama dans la nuit de ce jeudi en première position de la Draft NBA. Mais le prodige français pourrait ne pas être le seul français à rejoindre le Texas. En effet, les Spurs aimeraient beaucoup reformer le duo prolifique des Mets 92 en récupérant également Bilal Coulibaly.

Si tous les regards sont braqués sur Victor Wembanyama avant le début de la Draft 2023, il est cependant évident que l’intérieur français est celui dont l’avenir est le plus certain au sein de la cuvée. Avec le first pick, San Antonio devrait le drafter et ainsi assurer de manière pérenne le futur de la franchise. Un futur qui pourrait également se construire avec Bilal Coulibaly, grand ami et partenaire de Wemby aux Metropolitans 92 cette saison. Celui-ci aura le droit aux honneurs de la Green Room puisqu’il est évoqué très haut, aux alentours de la 10e place.

NBA : Incroyable, une star des Bucks a laissé filer 40M$ https://t.co/FuUYpzyM5K pic.twitter.com/WmSrakUIa2 — le10sport (@le10sport) June 22, 2023

Coulibaly et Wembanyama réunis ?

Selon les rumeurs rapportées par Kevin O’Connor de The Ringer , les Spurs chercheraient à réaliser un trade pour récupérer un second choix dans la loterie. Ils viseraient l’un des jumeaux Thompson, Amen ou Ausar, et Coulibaly pour accompagner Wembanyama. Il y a donc un scénario dans lequel les deux joueurs de Boulogne-Levallois seraient à nouveau réunis de l’autre côté de l’Atlantique. Ce ne sera cependant pas aisé à mettre en place. La cote de Bilal Coulibaly a explosé cette saison et plusieurs franchises seraient sur le dossier notamment Utah avec le pick #9. De même pour les frères Thompson, deux prospects très prometteurs et très convoités.

Le Thunder sur Coulibaly