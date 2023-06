NBA : Grosse annonce pour l'avenir de Damian Lillard

Florian Barré

À moins de trois jours de la Free Agency, les Blazers s’apprêtent à vivre une semaine charnière. L’avenir de Damian Lillard devrait en grande partie dépendre des signatures de sa direction. Comme il n’a eu de cesse de le répéter ces derniers mois, le meneur All-Star souhaite gagner au plus vite et, pour ce faire, ses dirigeants doivent l’entourer au mieux. Ce lundi, Dame et son agent ont rencontré la direction de Portland, avec à la clé, une réponse sur leur avenir commun.

La semaine dernière, les Blazers ont drafté Scoot Henderson, Kris Murray et Rayan Rupert. Si l’arrivée de ces trois jeunes pépites en fait saliver plus d’un, pas sûr que ce soit le cas de Damian Lillard. Le franchise player de Portland a de grandes ambitions et celles-ci pourraient voir le jour loin de l’Oregon si les choses n’avancent pas dans son sens. Dame veut un roster solide. Assez solide pour être un prétendant au titre NBA dès la saison prochaine. Problème, ce n’est sans doute pas avec les jeunes talents reçus lors de la dernière cuvée que le rôle de contender sera acquis à Portland.

Tout est bien qui finit bien ?

C’est pour cette raison que Lillard et son agent Aaron Goodwin ont rencontré la direction des Blazers. L’idée était, ce lundi, de faire le point sur le projet de la franchise et sur l’avenir du meneur All-Star dont le nom circule activement à Miami. Joe Cronin n’a pas tardé à faire savoir ce qu’il s’est dit lors de l’entretien. Via un communiqué publié, le manager général de Portland a affirmé ceci : « J’ai rencontré Dame et Aaron Goodwin cet après-midi. Nous avons eu un excellent dialogue. Nous restons déterminés à construire une équipe qui gagne autour de Dame ».

La suite pour les Blazers