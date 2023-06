NBA : Deux franchises menacent les Warriors pour Draymond Green

Florian Barré

Les Golden State Warriors pourraient bien perdre leur star Draymond Green au cours de l’intersaison. L’intérieur de 33 ans a refusé sa player option afin de tester le marché des trades pour la première fois. Deux écuries se sont par ailleurs déjà manifestées. En effet, les Memphis Grizzlies et les Sacramento Kings aimeraient bien récupérer le quadruple champion NBA.

L’intérieur All-Star de Golden State, Draymond Green, est sur le départ pour la saison prochaine. Si le joueur de 33 ans ne semble pas contre l’idée de finir sa carrière en Californie, au contraire, et aimerait lier son destin à celui de Stephen Curry en prolongeant jusqu’en 2026, il pourrait bel et bien quitter la franchise des Warriors dans les prochaines semaines si aucun accord n’est trouvé d’ici-là avec ses dirigeants. Free agent pour la première fois de sa carrière en NBA, il pourrait faire ses valises et selon Marc Stein, deux franchises seraient prêtes à l’accueillir.

Sacramento veut Green

D’abord, les Kings se seraient manifestés, possédant l’enveloppe nécessaire pour proposer un beau contrat et des ambitions importantes à Green. L’intérieur pourrait y retrouver le coach Mike Brown, avec qui il eut une très bonne relation chez les Dubs entre 2016 et 2022. Les deux hommes auraient même un lien « extraordinairement proche » à en croire Brian Windhorst. De surcroît, Sacramento a montré un étonnant visage cette saison en terminant à la 3e place à l’Ouest, bien loin devant les Warriors et les prédictions du début d’année. Mais y a-t-il assez de place dans la raquette pour Draymond et Domantas Sabonis ? Pour rappel, les deux hommes s’étaient frittés lors des derniers playoffs quand Green avait volontairement marché sur le torse du pivot, allongé au préalable sur le parquet. À suivre…

Green à Memphis ?