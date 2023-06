NBA : 5 choses à savoir sur Bilal Coulibaly, l'autre phénomène du basket français

Florian Barré

Drafté en 7e position par les Indiana Pacers, Bilal Coulibaly a rejoint dans la foulée les Washington Wizards. Voulant absolument récupérer le jeune français, ces derniers ont donné leur premier tour de Draft ainsi que deux picks du second tour en échange. L’ancien des Mets 92 aura un sérieux rôle à jouer la saison prochaine en NBA. Mais en attendant, le10sport.com vous propose de découvrir un peu mieux le nouveau coéquipier de Jordan Poole dans la capitale américaine.

D’où vient-il ?

Appelé à la surprise générale au 7e rang de la Draft NBA 2023, Bilal Coulibaly est le deuxième français le plus haut drafté de l’histoire (ex-aequo avec Killian Hayes) derrière son ami Victor Wembanyama. Le natif de Saint-Cloud a débuté le basket lorsqu'il était enfant au club de Courbevoie après avoir essayé le judo. Dans cette commune des Hauts-de-Seine, il a évolué jusqu'en 2017 avant de rejoindre le Levallois Sporting Club. Durant cette période, il a également participé à un tournoi en compagnie de Wemby qu'il côtoie donc depuis l'enfance. Son talent s'est exprimé plus tard sur les parquets des Espoirs Betclic Elite avec les U21. C'est en septembre 2022 que l'ailier a joué ses premières minutes professionnelles.

NBA : Premier couac pour Wembanyama https://t.co/Yt6gNoo10B pic.twitter.com/7q9LB390ph — le10sport (@le10sport) June 26, 2023

Ce qu’il faut retenir de sa première saison chez les pros

Aux Métropolitains 92, Coulibaly a performé durant les playoffs 2023 éblouissant toute la Ligue et attirant des regards intéressés outre-Atlantique. L’ascension a été assez folle pour celui qui a joué ses premières minutes professionnelles en septembre dernier. L’ailier est parvenu à se huiler dans l'effectif des Mets. Il a même pu se faire un petit nom dans cette équipe où l'attention médiatique est pourtant centrée sur son partenaire de jeu, Victor Wembanyama. Durant les playoffs, il a pu pleinement exprimer son potentiel avec 8,8 points et 3,2 rebonds par match en moyenne. En saison régulière, Coulibaly tournait à 45,2% à 3-points.

La taille de Bilal Coulibaly

Après la Draft, Victor Wembanyama a affirmé être « fier » de voir son ami rejoindre la NBA si haut placé : « Une émotion de ouf. J'avais 11-12 ans quand on s'est connu, il faisait 1,65m, il était tout frêle ! Ça fait tellement plaisir de voir un mec gentil et généreux comme Bilal être récompensé. » Si l’ailier n’a à priori pas changé humainement, il a en revanche bien évolué physiquement depuis. Aujourd’hui, Bilal mesure 1,99m pour une envergure impressionnante de 2,19m.

Son premier numéro en NBA

Présenté samedi dernier aux journalistes, Coulibaly a choisi un numéro assez spécial pour ses débuts dans la Grande Ligue. Le Frenchie a décidé d’opter pour le 0, appartenant dans le passé à Gilbert Arenas. Un choix qui a beaucoup fait parler puisque Bilal est le premier joueur des Wizards à porter ce chiffre depuis l’Agent Zéro lui-même. Même Russell Westbrook n’avait pas osé mais le Français pense être capable d’assumer la pression qui va avec.

Son style de jeu

Bilal Coulibaly apparaît comme une teigne, qui devrait être capable de couvrir plusieurs postes, qualité très recherchée en NBA. Il l’a déjà fait en France, où on l’a vu défendre une multitude de profils. Un bel entraînement avant le défi bien plus relevé qui l’attend à Washington l’année prochaine. Ses qualités athlétiques et physiques constituent pour le moment sa carte de visite, et elles ont visiblement séduit les Wizards. Le reste de sa palette se développe doucement. Il s’est très peu montré en attaque, avec un rôle très limité, mais laisse entrevoir un certain potentiel. Son tir et son playmaking sont en travaux, mais le chantier progresse. Si Bilal ne semble pas prêt à avoir un impact immédiat en NBA, les Wizards l’ont sélectionné en ayant conscience qu’ils devront se montrer patients avec lui. Pour rappel, l’ailier était l’un des plus jeunes joueurs de la cuvée de draft 2023, lui qui aura 19 ans le 26 juillet prochain.