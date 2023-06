NBA : Snobé à la Draft, un Français prêt à créer la surprise ?

Florian Barré

Il y a parfois des trajectoires qui se croisent sans se rencontrer. C’est le cas de la NBA et Nadir Hifi. Le jeune français n’a pas été appelé lors de la Draft 2023. Un moment difficile à accepter, surtout quand on voit tous les copains dont Victor Wembanyama, toucher au but. Pourtant tout n’est pas encore terminé pour le nouveau meneur du Paris Basket. First Team a essayé d’analyser la situation du français.

Après une saison au Portel où il s’est démarqué avec 16.8 points, 2.7 rebonds et 3.4 passes de moyenne à 46.5% au tir, Nadir Hifi est bien loin devant un certain nombre de joueurs draftés jeudi dernier en matière d’expérience. Pour autant, le joueur de 21 ans n’est pas parvenu à intégrer le second tour. Le meneur a manqué sa chance d’entrer en NBA par la grande porte puisqu’il ne pourra pas se représenter à la Draft. Un échec cuisant qu’il a partagé sur ses réseaux sociaux, notamment avec le tweet « erreur » publié au sortir de la cérémonie.

Tout est encore possible pour Nadir Hifi

Mais il n’y a pas mort d’hommes. Celui qui a récemment signé avec le Paris Basket aura peut-être d’autres opportunités de se montrer. First Team a tenté de comprendre la raison pour laquelle Hifi n’a pas été drafté et la carrière qui attend le meneur désormais : « Ils ne veulent que des gars longs, des gars qui peuvent jouer plusieurs postes, il n’avait pas le profil pour être drafté. Nadir c’est un scoreur, hyper spectaculaire, petit… Je ne sais pas si sa place est en NBA mais je pense qu’il aura un jour sa chance pour y aller. Ça peut être cet été ou l’été prochain. » a affirmé Thomas Dufant.



De son côté, Erwan Abautret n’est pas inquiet. Selon lui, le franco-algérien est habitué à ce genre de situation où il doit essuyer un échec et remonter la pente : « Il va quand même aller faire des Summer League je pense. Physiquement c’était trop juste pour être drafté. Maintenant, ça ne passera pas par la Draft, ça ne veut pas dire que ça ne passera pas par ailleurs. Il y a plein de façon d’aller en NBA. Ce n’est pas le premier échec qu’il connait dans sa carrière et à chaque fois il arrive à rebondir. Je ne suis pas inquiet. La porte est fermée mais je ne serai pas étonné qu’il rentre par la fenêtre. »

