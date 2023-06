Wembanyama enflamme la NBA, Parker annonce du très lourd

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Au terme d’une saison pleine en Pro A, Victor Wembanyama s’est présenté à la Draft en tant que grand favori au premier pick. Sans surprise, Wemby a été choisi en première position par les San Antonio Spurs, l’ancienne franchise d’un certain Tony Parker. Ce dernier lui a envoyé un message et s’attend à des résulats.

Semaine de gloire pour Victor Wembanyama. Après une saison exceptionnelle avec les Mets 92, Wemby a raflé tous les trophées possibles individuellement. Meilleur joueur du championnat, meilleur marqueur, meilleur rebondeur et meilleur défenseur. Rien que ça ! Derrière, Victor Wembanyama s’est présenté à la Draft. Comme attendu, l’ailier fort est devenu le premier joueur français à être classé numéro 1 de la Draft. Wemby va filer chez les San Antonio Spurs, un clin d’œil énorme, un peu plus de 20 ans après Tony Parker.

Wembanyama lancé dans un rush

Même s’il ne disputera pas la Coupe du monde avec l’équipe de France, Victor Wembanyama aura un programme très chargé dans les prochains mois. La Summer League, sa première saison NBA et bien entendu les Jeux Olympiques l’été prochain. Les ambitions sont grandes pour Victor Wembanyama et Tony Parker a tenu à lui envoyer un message pour le féliciter.

Victor Wembanyama travaille sa mobilité, il perds pas de temps ! pic.twitter.com/CI3HSYjUm5 — Hoops On Fire (@HoopsOnFire_) June 25, 2023

«C’est à toi de nous ramener un titre»