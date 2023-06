NBA : Des gros trades évoqués pour Lillard, Paul George et Ayton

Florian Barré

Alors que Bradley Beal, Jordan Poole, Kristaps Porzingis et Chris Paul ont été tradés juste avant la Draft de la NBA survenue jeudi dernier, de nombreuses autres superstars pourraient suivre le mouvement. L’avenir de Damian Lillard est lié à celui du Heat quand Paul George pourrait quitter les Clippers pour rejoindre les Knicks. De son côté Deandre Ayton profiterait de ce trade pour rejoindre la franchise de Los Angeles.

Lillard à Miami

Depuis la défaite en Finales NBA face aux Nuggets, une grosse tendance se dessine du côté de Miami. Même avec un bon tacticien comme Erik Spoelstra, et avec un Jimmy Butler (presque) inarrêtable, même avec le pilier Bam Adebayo et des soldats méritants autour, le Heat parait encore un peu léger pour remporter le titre. Il manque un leader supplémentaire aux Floridiens pour vraiment rêver du trophée Larry O’Brien, un gars qui peut prendre le lead ou relayer Butler dans les moments chauds. Cette star ne s’appellera donc pas Bradley Beal mais peut-être bien Damian Lillard. Selon le Bleacher Report , le Heat va centrer son attention sur le meneur de l’Oregon. Le média ajoute notamment que la franchise pourrait envoyer en échange Tyler Herro, Kyle Lowry, Jaime Jaquez Jr., ainsi que des premiers picks de draft.

Paul George à New York

Alors que les Clippers testent actuellement la cote de Paul George sur le marché, le Bleacher Report nous informe que les Knicks ont pris contact avec la franchise de Los Angeles. Une information qui n’est pas illogique puisqu’on se souvient que, durant l’intersaison dernière, les Knicks avaient tenté de faire venir Donovan Mitchell, avant finalement de reculer pour ne pas briser leur équilibre et surtout ne pas sacrifier des tours de Draft pour l’ancien du Jazz. Peut-être que la franchise de New York pourrait cette fois céder plusieurs contrats - RJ Barrett, Immanuel Quickley et deux first pick de draft sont les éléments proposés - pour faire venir George, toujours d’après le Bleacher Report .

Deandre Ayton à Los Angeles

En quête d’un dégraissage salarial depuis l’arrivée de Beal, les Suns de Phoenix étudient l’idée de remplacer Deandre Ayton. La franchise a besoin d’avoir un roster plus complet pour espérer viser le titre la saison prochaine et ça passera certainement par le départ de leur pivot. Les Clippers seraient intéressés selon le média américain précédemment cité, eux qui manquent de poids à l’intérieur. En échange, les Suns pourraient obtenir Ivica Zubac, Nicolas Batum et Robert Convington. Un trade qui, s’il voit bel et bien le jour, s’annonce gagnant/gagnant, bien que la franchise de Phoenix préfèrerait récupérer Terance Mann ou Norman Powell au lieu de Covington.