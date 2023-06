NBA : La fin du mystère autour de la vraie taille de Wembanyama

Florian Barré

C’est une question que tous les observateurs de basket se posent. Quelle est la taille réelle de Victor Wembanyama ? Annoncé à 2,22m en France puis à 2,25m en NBA, le numéro un de la dernière Draft possède deux tailles différentes. Mais alors, pourquoi le prodige français aurait-il pris trois centimètres lors de son dernier voyage entre Paris et les États-Unis ?

C’est une question récurrente lorsqu’un européen traverse l’Atlantique pour rejoindre les États-Unis et la NBA. Victor Wembanyama n’échappe pas à ce phénomène. En provenance des Mets 92, le prodige tricolore a posé ses pieds à New York lors de la Draft le 22 juin. Après avoir été appelé en première position par les San Antonio Spurs, le joueur a été mesuré. Initialement annoncé par son préparateur physique particulier à 2,22m, Wemby a finalement vu sa taille croître de trois centimètres sur le sol américain.



2,22m ou 2,25m ?

Une explication qui n’a rien de scientifique. En effet, en France et en Europe, on mesure les sportifs pieds nus alors qu’aux Etats-Unis, ils sont tous mesurés avec leurs baskets. De ce fait, on peut aisément ajouter deux ou trois centimètres à tous les joueurs. Aux yeux de la NBA donc, Wemby fait 2,25m mais en réalité, il mesure 2,22m comme l’affirme Mike Finger du San Antonio Express News : « À la fin de sa conférence de presse, Victor Wembanyama a enlevé ses chaussures, s’est mis droit et est resté figé contre un mur. Il a permis aux membres de son nouveau staff de prendre une vraie mesure scientifique de la distance qui sépare le haut de son crâne à ses pieds. La mesure exacte selon un membre des Spurs ? 2m22. Pour tous ceux qui l’ont vu se tenir avec Tim Duncan ou David Robinson, ça semble trop petit. » a affirmé celui qui était en immersion chez les Spurs pour les 24 premières heures de Wembanyama en NBA.

La vérité enfin révélée

Un mystère enfin résolu donc. L'entourage de Wembanyama l’avait d'ailleurs longtemps conservé afin de ne pas inquiéter des franchises de la NBA, réticentes à engager un joueur trop grand. Peu de joueurs de plus de 2,16m ont mené de grandes carrières aux États-Unis. Par ailleurs, Victor Wembanyama est le deuxième plus grand joueur de NBA drafté ces dernières années, juste derrière le chinois Yao Ming et ses 2,29m, également sélectionné en première position en 2002.