Wembanyama arrive en NBA, il se plante déjà

Alexis Brunet

L'année prochaine, Victor Wembanyama va découvrir la NBA. Le Français sera l'attraction du début de saison, après avoir été choisi à la première place lors de la dernière draft par les Spurs de San Antonio. Mais l'aventure américaine commence mal pour Wemby. Lors d'une séance de tirs pour les photographes, l'ancien joueur des Metropolitans 92 s'est un peu raté, ce qui a fait réagir sur internet.

Il faudra maintenant que les fans de Victor Wembanyama se lèvent tôt s'ils veulent voir les prochaines performances de leur joueur fétiche. Le Français a officiellement été drafté en première position par San Antonio, comme cela était prévu. Il découvrira donc dès l'année prochaine la fameuse NBA qui le fait rêver depuis son enfance. Les attentes seront énormes sur Wemby, mais du haut de ses 2 mètres 25, il semble taillé pour ce nouveau challenge.

Wemby se rate pour sa première apparition aux USA

Victor Wembanyama se trouve donc déjà de l'autre côté de l'Atlantique. Il est sollicité de toutes parts, et dernièrement il a pu fouler pour la première fois le parquet de l'AT&T Center, la salle des Spurs. Le Français a réalisé une séance de tirs et de dunks, pour les photographes. L'occasion de briller avec son nouveau maillot. Malheureusement, cela ne s'est pas passé comme il l'avait prévu pour Wemby. Il a raté plusieurs tirs, ce qui a fait réagir sur Twitter. De nombreux internautes se sont moqués du joueur de 19 ans, allant même jusqu'à affirmer que San Antonio avait fait le mauvais choix.

NBA : Coup de tonnerre pour Wembanyama https://t.co/6YvabwgEKf pic.twitter.com/4IPJhphX2h — le10sport (@le10sport) June 26, 2023

Wembanyama n'ira pas à la Coupe du Monde