« Il nous a bernés », une star de la NBA trahit son pays

Florian Barré

C'est une petite surprise : Paolo Banchero va jouer sous le maillot de Team USA en vue de la prochaine Coupe du monde aux Philippines, qui débute le 25 août. Le Rookie de l’année 2023 a fait ce choix après avoir déclaré aux Italiens qu’il serait des leurs. Chose qui est très mal passée auprès de la direction Azzurri qui s’est empressée de réagir.

Au lendemain d’avoir posté le drapeau italien sur les réseaux sociaux, Paolo Banchero a finalement décidé de porter le maillot américain à la Coupe du monde 2023. Né aux États-Unis mais détenteur d'un passeport italien, Banchero avait déclaré plusieurs fois qu'il serait un joueur azzurri pour les prochaines échéances internationales. Que nenni ! Le numéro 1 de la Draft 2022 n’a pas tenu parole et rejoint donc la Team USA de Steve Kerr où Anthony Edwards, Tyrese Haliburton et Mikal Bridges, entre autres, ont été appelés.

Banchero trahit sa parole

De son côté, l’Italie a fait le maximum pour persuader Banchero de la rejoindre. La Squadra azzurra a commencé à espérer lorsque l’ailier fort du Magic d’Orlando a affirmé en avril dernier avoir un « goût amer » du fait qu’il eut été refusé à plusieurs reprises par l’équipe junior de la Team USA. « À 16 ans, l'équipe d'Italie a contacté mon père. Ils lui ont demandé si j'avais des racines italiennes et si j'étais en mesure d'obtenir la double-nationalité. Il leur a dit que oui. Je suis allé à l'ambassade italienne de San Francisco plusieurs fois et j'ai obtenu un passeport. J'ai prévu de jouer pour l'Italie, je ne sais juste pas quand. Je ne me suis pas encore rendu là-bas, mais l'amour que les Italiens me témoignent est dingue. Mon père s'appelle Mario, mes oncles s'appellent Angelo et Armando, mon frère s'appelle Giulio... Au fur et à mesure, mon père m'a parlé de nos racines italiennes, même si lui non plus n'y est jamais allé. C'est très nouveau pour nous, mais très excitant. » avait lâché Paolo Banchero. Alors qu’ils espéraient d’abord une présence de Paolo à la Coupe du Monde, les Italiens ont repoussé leurs espoirs vers les Jeux Olympiques de Paris, lui laissant le temps de faire un choix réfléchi. Mais pas de chance… Sans prévenir, le dernier Rookie de l’année a décidé de représenter les E-U. Un acte qui ne passe pas.

Banchero se met l’Italie à dos