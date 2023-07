Grand retour en NBA pour ce joueur controversé

Florian Barré

Après une saison loin des parquets en raison d’une affaire de violences conjugales, Miles Bridges jouera en NBA la saison prochaine. L’ailier aurait accepté la « qualifying offer » de 7,9 millions de dollars que lui proposent les Hornets, selon le journaliste Adrian Wojnarowski. Une offre valable seulement un an qui le rendra agent libre à l’été 2024.

C’est certain désormais, Miles Bridges retrouvera la Grande Ligue en 2023-24. L’ailier, qui a joué à Charlotte entre 2018 et 2022, a manqué la dernière saison, victime d’une suspension de 30 matchs de la part de la NBA. En effet, ce dernier a été condamné pour violences conjugales. Bridges a été arrêté en juin pour avoir agressé sa compagne devant leurs deux enfants. Attaqué en justice, il a accepté sa sentence sans reconnaître formellement sa culpabilité et a été notamment condamné à trois ans de probation, des travaux d’intérêt général, des tests de dépistage hebdomadaires et une ordonnance restrictive.

Bridges à Charlotte pour un an encore

Pour cette raison, le retour de Bridges fait polémique alors qu’il a encore 10 matchs à purger. Sportivement, l'apport du joueur de 25 ans est indéniable quand on se souvient des progrès réalisés depuis le début de sa carrière et la dernière saison effectuée sous le maillot des Hornets. En revanche, moralement la décision est plus que contestable. Mais la direction de Charlotte a fait le choix de poursuivre l’aventure avec son ailier. En acceptant sa qualifying offer de 7.9M$, Miles Bridges sera en Caroline du Nord jusqu’à l’été 2024. Ensuite, il deviendra agent libre non restreint.

Les dessous de la qualifying offer

Par ailleurs, une extension de contrat n’est pas sur la table à l’heure actuelle. Bridges ne semble plus avoir d’avenir aux Hornets. Reste à voir si une équipe NBA voudra le recruter en 2024 au vu de ses sombres affaires hors terrain, et si oui pour combien. Aspect important à ne pas négliger également : dans le cas où Charlotte souhaite transférer Miles Bridges au cours de la saison à venir, son statut lui offre un droit de veto sur tout trade pendant un an. En somme, rendez-vous à l’été 2024 pour connaître la prochaine destination de l’ailier de 25 ans.