NBA : Surprise, une légende lâche un avertissement à Wembanayma

Benjamin Labrousse

Sélectionné à la première position de la Draft NBA 2023 devant Brandon Miller et Scoot Henderson, Victor Wembanyama évoluera sous les couleurs des Spurs de San Antonio la saison prochaine. Attendu comme l’un des plus grands talents de ces dernières années, le Français mais également tous les rookies doivent cependant éviter de brûler les étapes, comme l’a rappelé Charles Barkley.

Le destin en a voulu ainsi. Victor Wembanyama a rejoint les Spurs de San Antonio, et espère pouvoir reprendre l’héritage français qu’avait laissé Tony Parker au sein de la franchise texane. Très attendu pour ses débuts en NBA, Wemby porte une lourde pression sur ses épaules désormais.

NBA : À San Antonio, la folie est totale autour de Wembanyama https://t.co/rwIFvZtmyB pic.twitter.com/t5hFSECHCZ — le10sport (@le10sport) July 1, 2023

« Personne ne sait comment jouer en NBA à 18 ou 19 ans »

Au micro de Behind The Mask , Charles Barkley a tenu à prévenir les nouveaux arrivants en NBA comme Victor Wembanyama. « Personne ne sait comment jouer en NBA à 18 ou 19 ans. Jusqu’ici, ils se sont appuyés toute leur vie sur leur talent. En plus de ça, quand vous êtes au lycée, vous n’avez pas forcément droit à un excellent coaching. Ça s’améliore quand vous arrivez à l’université, mais vous êtes toujours meilleurs que 99% des joueurs. Sauf que quand vous arrivez en NBA, vous n’êtes meilleurs que personne » , affirme ainsi l’ancienne légende des Suns de Phoenix notamment, dans des propos relayés par Parlons Basket .

« Il faut que tu apprennes à jouer avant d’y arriver »