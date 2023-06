NBA : Le jackpot pour Wembanyama

Arnaud De Kanel

Tout s'est déroulé comme prévu pour Victor Wembanyama. Dans la nuit de jeudi à vendredi, il est devenu le premier français de l'histoire à être sélectionné en premier lors d'une Draft NBA. Le géant évoluera chez les Spurs, la destination dont il rêvait. En plus de cela, d'énormes contrats l'attendent.

« C'est indescriptible, explosion d'émotion, j'avais la boule au ventre pendant les 5-10 minutes avant qu'il (Adam Silver) m'appelle. Franchement, c'est le premier gros accomplissement de ma vie. C'est incroyable… Les larmes ? Je sais qu'on m'a vu mais pas de souci, c'est naturel (sourire). Je ne l'avais pas senti avant mais plus on se rapprochait de l'heure, plus je comprenais que c'était la réalité. Je sais que ce n'est pas fini, je ne réalise pas encore totalement que je suis un joueur NBA. C'est une explosion ! », déclarait Victor Wembanyama au micro de beIN Sports . Le nouveau joueur des San Antonio Spurs ne pouvait pas rêver mieux. Il a atterri dans la franchise qu'il voulait et décroche à la clé d'énormes contrats.

«C'est l'environnement parfait»

Victor Wembanyama est un homme heureux. Comme il le souhaitait, il connaitra sa première expérience NBA chez les Spurs, une franchise qui réussit bien aux Français. « Tellement heureux de tomber dans cette franchise, c'est l'environnement parfait. Au-delà du rêve de gamin que je réalise, la fierté d'être le premier numéro 1 de la Draft français, c'est incroyable. C'est aussi pour cela que je le fais. Ça m'émeut de ouf… Je vais continuer à porter haut et fort les couleurs de la France, à apporter plein de choses à la France, des titres mais au-delà. Ce n'est que le début », confiait Wemby .

