Incroyable... Contrat record en NBA pour une superstar

Florian Barré

On le sait depuis vendredi, les Rockets tiennent leur meneur vétéran. Fred VanVleet et la franchise d’Houston ont trouvé un accord pour un contrat de trois ans au max. Le meneur touchera donc 130 millions sur toute la durée de son deal, devenant ainsi le joueur non sélectionné à la Draft le mieux payé de l’histoire. Une nouvelle preuve que la Draft n’est pas la seule porte d’entrée en NBA.

Alors qu’il était déjà le précédent détenteur du record, avec son contrat à Toronto, Fred VanVleet repousse un peu plus le salaire maximal pour un joueur non-drafté dans l’histoire de la Grande Ligue. Le guard était arrivé en 2016 en toute discrétion chez les Raptors et s'est imposé, petit à petit, dans la franchise canadienne. Sixième homme étincelant lorsque Toronto fut champion NBA en 2019, VanVleet est devenu un titulaire indiscutable de l'équipe, d'abord au côté de Kyle Lowry, puis au poste de meneur une fois le départ du joueur acté.

Nouveau projet pour FVV

Aujourd’hui, le joueur de 29 ans plie bagage et rejoint les Rockets où il touchera ainsi 40.8 millions de dollars en 2023/24, puis 42.8 millions de dollars en 2024/25 et enfin 44.9 millions de dollars en 2025/26. Avec la venue d'Ime Udoka, Houston se veut ambitieux et cette signature va dans ce sens. FVV devra apporter du calme et son expérience aux jeunes prospects qui doivent continuer à progresser. Il sera le meneur tant attendu dans le projet de reconstruction de l’équipe, au côté de Jalen Green, Amen Thompson et Jabari Parker.

FVV dit au revoir aux Raptors